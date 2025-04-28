Зеленский ответил на идею Путина о перемирии на 9 мая

Нет причин откладывать перемирие между Украиной и Россией до 8 мая только ради того, чтобы диктатор Владимир Путин обеспечил тишину на параде ко "Дню победы".

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что оккупанты ударили "Шахедами" по гражданской инфраструктуре в Черкасской области. И это произошло на фоне требований к России завершать войну и начать перемирие.

"То есть каждый новый день - новое четкое доказательство, что на Россию нужно давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну - войну, которая только России и нужна", - подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что Украина все так же готова максимально быстро работать со всеми партнерами, кто может помочь установить мир и гарантировать безопасность. И еще 11 марта страна согласилась на американское предложение полного перемирия.

Также Киев предлагал Москве прекратить удары по гражданским объектам или продлить пасхальное "перемирие" как минимум на 30 дней. Но Россия отвергла такие идеи и сейчас пытается обмануть США.

"Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем мир считает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не несколько дней, чтобы потом снова убивать", - отметил он.

По словам президента, только полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней может дать основу для реальной дипломатии.

"Россия знает, что делать и как отвечать - прекращать огонь реально. И мы считаем, что давление мира, давление Соединенных Штатов Америки может толкнуть Россию именно к такому ответу, который нужен", - добавил он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, российский президент Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая. Он хочет, чтобы в это время были остановлены все боевые действия.