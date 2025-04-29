Россия потеряла 950 тысяч военных с начала войны - Генштаб
Выбито более 200 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За последние сутки потери россиян на фронте составили 1060 солдат. В целом противник уже потерял в Украине около 950860 военных.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 950860 (+1060)
- танков - 10728 (+5)
- боевых бронированных машин - 22352 (+14)
- артиллерийских систем - 27080 (+42)
- РСЗО - 1373 (+0)
- средства ПВО - 1146 (+1)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34177 (+94)
- крылатые ракеты - 3196 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140)
- специальная техника - 3860 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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