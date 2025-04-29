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Россия потеряла 950 тысяч военных с начала войны - Генштаб

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Выбито более 200 единиц техники

Россия потеряла 950 тысяч военных с начала войны - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки потери россиян на фронте составили 1060 солдат. В целом противник уже потерял в Украине около 950860 военных.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 950860 (+1060)
  • танков - 10728 (+5)
  • боевых бронированных машин - 22352 (+14)
  • артиллерийских систем - 27080 (+42)
  • РСЗО - 1373 (+0)
  • средства ПВО - 1146 (+1)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34177 (+94)
  • крылатые ракеты - 3196 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140)
  • специальная техника - 3860 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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