  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вэнс назвал стадию, на которой находятся переговоры о завершении войны в Украине

В тренде

Вэнс назвал стадию, на которой находятся переговоры о завершении войны в Украине

Общие новости
Обновлено

Такой стиль

Вэнс назвал стадию, на которой находятся переговоры о завершении войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся "в самом разгаре".

"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку «это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ выбрал администрацию Трампа.

Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры.

То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя оптимистичнее, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - сказал он во время онлайн-шоу Чарли Кирка.

Напомним, почти неделю назад Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа может отказаться от посредничества в переговорах между Россией и Украиной.

По теме
yellow-arrow
100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ
yellow-arrow
Россия потеряла 950 тысяч военных с начала войны - Генштаб
yellow-arrow
Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
Украина США Дональд Трамп переговоры Украины с рф война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real America's Voice
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости