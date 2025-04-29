Вэнс назвал стадию, на которой находятся переговоры о завершении войны в Украине
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Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся "в самом разгаре".
"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку «это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ выбрал администрацию Трампа.
Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры.
То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя оптимистичнее, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - сказал он во время онлайн-шоу Чарли Кирка.
Напомним, почти неделю назад Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа может отказаться от посредничества в переговорах между Россией и Украиной.
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