Вэнс назвал стадию, на которой находятся переговоры о завершении войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся "в самом разгаре".

"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку «это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ выбрал администрацию Трампа.

Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры.

То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя оптимистичнее, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - сказал он во время онлайн-шоу Чарли Кирка.