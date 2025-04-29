100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ
Пострадали три области
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В ночь на 29 апреля противник атаковал 100-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами других типов.
Воздушное нападение со стороны РФ отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 37 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 БПЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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