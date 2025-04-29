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100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ

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Пострадали три области

100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ

Getty Images

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В ночь на 29 апреля противник атаковал 100-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение со стороны РФ отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 37 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 БПЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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