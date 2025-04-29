"Могут погибнуть миллионы людей". Вице-президент США предупредил о последствиях затягивания войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения, что долгая война между Россией и Украиной может привести к плачевным последствиям.

"Думаю, в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем.

Если это продлится еще несколько лет, у нас может быть крах обществ, демография обеих этих стран - кошмар. Могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - прим.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - сказал он в интервью Чарли Кирку.