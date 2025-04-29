  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

В тренде

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

Общие новости
Обновлено

Размытый ответ

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал невозможным прекращение огня на 30 дней, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Реакции от Киева на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было. Мы видели это заявление (Зеленского - прим.), но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно.

Интересы выхода на мирные переговоры первичны. Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования", - сказал Песков.

Напомним, 28 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о "перемирии" и "прекращении боевых действий" в дни празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое будет действовать с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина
yellow-arrow
"Могут погибнуть миллионы людей". Вице-президент США предупредил о последствиях затягивания войны
yellow-arrow
100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ
Украина Владимир Зеленский переговоры Украины с рф дмитрий песков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости