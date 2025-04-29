В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал невозможным прекращение огня на 30 дней, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Реакции от Киева на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было. Мы видели это заявление (Зеленского - прим.), но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно.

Интересы выхода на мирные переговоры первичны. Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования", - сказал Песков.