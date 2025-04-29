В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
Размытый ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал невозможным прекращение огня на 30 дней, о чем
"Реакции от Киева на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было. Мы видели это заявление (Зеленского - прим.), но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно.
Интересы выхода на мирные переговоры первичны. Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования", - сказал Песков.
Напомним, 28 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о "перемирии" и "прекращении боевых действий" в дни празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое будет действовать с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
- Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон
- "У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ