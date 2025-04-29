  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина

В тренде

"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина

Общие новости
Обновлено

Нужны более значимые шаги

"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула необходимость справедливого и длительного мира вместо объявления разовых акций "перемирия".

"Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский заявил, что он открыт для безусловного прекращения огня, показывая, что Украина также хочет мира. Теперь именно Россия должна доказать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным.

Мир должен быть справедливым и длительным. А это означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нам нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО", - цитирует Мелони Corriere della Sera.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии по случаю 9 мая. Оно продлится с 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 10 на 11 мая.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

По теме
yellow-arrow
В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
yellow-arrow
"Могут погибнуть миллионы людей". Вице-президент США предупредил о последствиях затягивания войны
yellow-arrow
100 запущенных дронов. В Воздушных Силах рассказали об отражении атаки РФ
Украина Италия Джорджия Мелони война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere della Serra
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости