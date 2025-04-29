"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула необходимость справедливого и длительного мира вместо объявления разовых акций "перемирия".

"Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский заявил, что он открыт для безусловного прекращения огня, показывая, что Украина также хочет мира. Теперь именно Россия должна доказать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным.

Мир должен быть справедливым и длительным. А это означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нам нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО", - цитирует Мелони Corriere della Sera.