"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина
Нужны более значимые шаги
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула необходимость справедливого и длительного мира вместо объявления разовых акций "перемирия".
"Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский заявил, что он открыт для безусловного прекращения огня, показывая, что Украина также хочет мира. Теперь именно Россия должна доказать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным.
Мир должен быть справедливым и длительным. А это означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нам нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО", - цитирует Мелони Corriere della Sera.
Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии по случаю 9 мая. Оно продлится с 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 10 на 11 мая.
Читайте такжеВ Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
Популярное сейчас
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
- "Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов": в Полесье рассказали о подготовке стадиона к финалу
- Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ