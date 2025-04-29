Трамп: Путин может сделать меня более благосклонным к Украине, но не к Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России.

Об этом говорится в интервью изданию The Atlantic.

"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много разного оружия. Не обязательно речь должна идти об оружии с пулями. Это может быть санкционное оружие, банковское или другое оружие", - так Трамп ответил на вопрос о том, предоставит ли он Украине больше вооружения.

Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да», - отметил президент США.

