  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп: Путин может сделать меня более благосклонным к Украине, но не к Зеленскому

В тренде

Трамп: Путин может сделать меня более благосклонным к Украине, но не к Зеленскому

Общие новости
Обновлено

По словам Трампа, с Зеленским ему было "трудно"

Трамп: Путин может сделать меня более благосклонным к Украине, но не к Зеленскому

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России.

Читайте также"Могут погибнуть миллионы людей". Вице-президент США предупредил о последствиях затягивания войны

Об этом говорится в интервью изданию The Atlantic.

"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много разного оружия. Не обязательно речь должна идти об оружии с пулями. Это может быть санкционное оружие, банковское или другое оружие", - так Трамп ответил на вопрос о том, предоставит ли он Украине больше вооружения.

Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да», - отметил президент США.

По теме
yellow-arrow
Советник Трампа Уолц назвал Украину самой коррумпированной страной в мире
yellow-arrow
"Явно недостаточно". Премьер Италии прокомментировала новое перемирие Путина
yellow-arrow
В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости