Трамп: Путин может сделать меня более благосклонным к Украине, но не к Зеленскому
По словам Трампа, с Зеленским ему было "трудно"
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России.
Об этом говорится в интервью изданию The Atlantic.
"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много разного оружия. Не обязательно речь должна идти об оружии с пулями. Это может быть санкционное оружие, банковское или другое оружие", - так Трамп ответил на вопрос о том, предоставит ли он Украине больше вооружения.
Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да», - отметил президент США.
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