Советник Трампа Уолц назвал Украину самой коррумпированной страной в мире

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Украина сейчас якобы является одним из самых коррумпированных государств в мире.

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Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Громадське.

"Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, туда вливали миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала", - сказал Уолтц.

Он добавил, что нынешней администрации президента США необходимо "пристально следить" за этим.

Также Уолтц раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его спора с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и упрекнул Киев тем, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не подписано.

"Вместо того, чтобы пытаться исправить президента (Дональда Трампа. - Ред.) в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть бок о бок с ним, подписывая соглашение о полезных ископаемых", - заявил советник по нацбезопасности.

Он также добавил, что Украина потеряла "историческую возможность" подписать соглашение о полезных ископаемых в Белом доме.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".