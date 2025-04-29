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Военных ТЦК без боевого опыта и годных по здоровью будут отправлять на фронт, - Генштаб

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"Что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах" (с)

Военных ТЦК без боевого опыта и годных по здоровью будут отправлять на фронт, - Генштаб

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести проверку по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

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Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Так, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях", - пояснили там.

В Генштабе отметили, что эти меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости.

"Что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - сообщили в Генштабе.

Также там заявили, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Сейчас почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт.

"Защитники и защитницы, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.

Следует добавить, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины", - добавили там.

Также в течение последних лет в ТЦК и СП увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное.

"Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", - подытожили в Генштабе.

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