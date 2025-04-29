У Трампа назвали "трехдневное перемирие" Путина абсурдом

Специальный представитель президента США Кит Келлог отверг объявленное президентом РФ Владимиром Путиным предложение "трехдневного перемирия", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

Как пишет "Европейская правда", об этом Келлог в эфире Fox News.

Келлог, комментируя прогресс по поводу "мирных переговоров" в последние дни, выразил уверенность, что США "в достаточно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".

"А трехдневное перемирие – это абсурд", – заявил он, реагируя на предложенное Путиным прекращение огня 8-10 мая.

Посланник Трампа заявил, что тот выступает за всеобъемлющее прекращение огня "на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре" минимум на 30 дней, "а затем мы можем его продлить".

"И если учесть все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. И я думаю, что мы близки к этому", – считает Келлог.

Напомним, что накануне Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня победы.