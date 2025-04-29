Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, - ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась. Российские войска рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, россияне рвутся буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", - рассказал Волошин.

Кроме того, по его словам, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении - в районе Малых Щербаков, Лобкового и Степного.

"Россияне пытаются прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода. Кроме того, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и на Приднепровском или Херсонском направлении", - добавил спикер.

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Так, по его словам, на Херсонском направлении участились попытки врага захватить острова на Днепре. И хотя Силы обороны в основном топят вражеские плавсредства, отдельным россиянам удается высадиться на островах.

Также спикер выразил обеспокоенность вражескими двойными ударами по Херсону управляемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими и дроновыми.