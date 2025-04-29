"Вместе строим будущее украинского футбола", - УАФ запустила опрос-анкету для болельщиков
"Ваше мнение важно" (с)
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
УАФ запустила опрос для болельщиков.
Как пишет Ассоциация эта анкета поможет лучше понять потребности болельщиков и сделать футбол еще более доступным, ярким и более близким для каждого.
Отмечается, что заполнить анкету можно всего за две минуты.
"Ваше мнение важно. Вместе мы строим будущее украинского футбола", - говорится в заявлении.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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