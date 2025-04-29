"Вместе строим будущее украинского футбола", - УАФ запустила опрос-анкету для болельщиков

УАФ запустила опрос для болельщиков.

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Как пишет Ассоциация эта анкета поможет лучше понять потребности болельщиков и сделать футбол еще более доступным, ярким и более близким для каждого.

Отмечается, что заполнить анкету можно всего за две минуты.

Пройти опрос

"Ваше мнение важно. Вместе мы строим будущее украинского футбола", - говорится в заявлении.