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"Вместе строим будущее украинского футбола", - УАФ запустила опрос-анкету для болельщиков

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"Ваше мнение важно" (с)

"Вместе строим будущее украинского футбола", - УАФ запустила опрос-анкету для болельщиков

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

УАФ запустила опрос для болельщиков.

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Как пишет Ассоциация эта анкета поможет лучше понять потребности болельщиков и сделать футбол еще более доступным, ярким и более близким для каждого.

Отмечается, что заполнить анкету можно всего за две минуты.

Пройти опрос

"Ваше мнение важно. Вместе мы строим будущее украинского футбола", - говорится в заявлении.

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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