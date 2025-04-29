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Bloomberg: Переговорщик Трампа Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта

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Переговоры на данный момент зашли в тупик

Bloomberg: Переговорщик Трампа Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский президент Владимир Путин не согласился на предложение спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Путин настаивает на том, что Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не полностью оккупировала, как часть любого соглашения о прекращении войны.

Издание добавляет, что это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме относительно отсутствия прогресса в переговорах.

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Источники Bloomberg рассказали, что Уиткофф пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешней линии фронта, во время длительных переговоров в Кремле в пятницу. Вместо этого, по их словам, российский лидер сохранил свою максималистскую позицию в отношении территории.

Сейчас переговоры зашли в тупик, и для дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом, сказал один из собеседников.

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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