Bloomberg: Переговорщик Трампа Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта

Российский президент Владимир Путин не согласился на предложение спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Путин настаивает на том, что Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не полностью оккупировала, как часть любого соглашения о прекращении войны.

Издание добавляет, что это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме относительно отсутствия прогресса в переговорах.

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Источники Bloomberg рассказали, что Уиткофф пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешней линии фронта, во время длительных переговоров в Кремле в пятницу. Вместо этого, по их словам, российский лидер сохранил свою максималистскую позицию в отношении территории.

Сейчас переговоры зашли в тупик, и для дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом, сказал один из собеседников.

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.