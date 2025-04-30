Новый тренер для Реала, победа ПСЖ, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля

"ПСЖ" обыграл "Арсенал"

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов парижане удержали победу над "Арсеналом". Подопечные Энрике повели в счете уже на 4-й минуте благодаря голу Дембеле. К концу первого тайма лондонцы создали ряд моментов, но на высоте находился Доннарумма. На старте второго тайма "Арсенал" сравнивает счет, но гол отменен из-за офсайда в Мерино. До конца матча ни одна из команд не смогла отличиться. "ПСЖ" создает себе гандикап перед ответным матчем в Париже через неделю.



Алонсо уже в ближайшее время может возглавить "Реал"

После вылета из Лиги чемпионов и поражения в финале кубка Испании от "Барселоны" руководство "Реала" намерено уволить главного тренера Карло Анчелотти. Заменой итальянцу станет бывший игрок "сливочных" Хаби Алонсо, приведший к чемпионству в прошлом сезоне леверкузенский "Байер". Тем временем, Анчнлотти не будет долго сидеть без работы и уже дал согласие возглавить сборную Бразилии.

"Александрия" стремится продлить контракт с Ротанем

Руководство клуба" инициировало переговоры по продолжению сотрудничества с главным тренером команды. В текущем сезоне "горожане" выступают очень успешно и сохраняют шансы на чемпионство. Контракт с Ротанем истекает в конце сезона, поэтому в клубе заинтересованы в его продолжении. Пока неизвестна реакция тренера на такую ​​инициативу, ведь интерес к специалисту проявляет "Шахтер" и ряд зарубежных клубов.



"Реал" готовит новый контракт для Куртуа

Действующее соглашение 32-летнего бельгийца с "королевским клубом" действует еще год и ему предлагают продлить его до 2028 года. Куртуа является основным голкипером "Реала" и выигрывает конкуренцию у Андрея Лунина. Украинец получает шансы только в случае травм Тибо.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура

Лучшим тренером тура признали Юрия Максимова, который с "Ворсклой" одержал победу над "Вересом" 3:0 и прервал неприятную серию без побед своей команды. В голосовании он опередил Александра Шовковского, "Динамо" которого отыгралось со счета 0:2 против "Шахтера". Лучшим игроком тура стал полузащитник "Зари" Александр Яцик, отличившийся голом и голевой передачей в матче с "Левым Берегом".



Рюдигер вылетел до конца сезона из-за травмы

Немецкий центральный защитник был успешно прооперирован после частичного разрыва мениска левой ноги в финале кубка Испании. На восстановление Рюдигеру понадобится 6-8 недель, поэтому у него есть шанс сыграть на клубном чемпионате мира, который стартует в середине июня. В текущем сезоне немец является ключевым центральным защитником команды, поэтому его потеря может быть болезненной накануне решающих матчей в Примере.