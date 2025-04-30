Вацко объяснил, почему Андриевский не может себя проявить в Полесье

Журналист Виктор Вацко считает, что бывший футболист "Динамо" Александр Андриевский играет в "Полесье" не на его родной позиции.

"Футболист, которому 30 лет, для которого лучшая позиция на поле опорник перед защитниками. В первую очередь сильный, как глубинный плеймейкер, его видение поля, понимание игры, техника, пас, умение направить атаку, мы же это знаем прекрасно. Но при этом на позиции, где Андриевский показывает свои лучшие качества, играет неприкосновенный Бабенко, когда Ашур играет в два опорника, то рядом с Бабенко он сейчас вообще ставит такого номинального центрального защитника Сарапия”.

Читайте также Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной

"И Андриевского приходится ставить не как опорника, как глубинного плеймейкера, а выше, как восьмерку. Но там он не дает той динамики, того объема на футбольном поле, который в принципе должен давать футболист на этой позиции. Потому что оптимальная позиция для Андриевского она другая", – отметил Вацко.

Александр в 2025 году сыграл за "Полесье" 10 матчей (1 гол, 1 ассист).