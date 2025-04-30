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Федорчук: Ванат среди нападающих своей возрастной категории в десятку лучших в Европе входит. Может превзойти Довбика

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Федорчук: Ванат среди нападающих своей возрастной категории в десятку лучших в Европе входит. Может превзойти Довбика

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Тренер Олег Федорчук оценил игру форварда "Динамо" Владислава Ваната в текущем сезоне УПЛ.

"Ванат – один из самых заметных отечественных форвардов, который имеет очень высокую эффективность. Против него очень тяжело играть, поскольку он достаточно разносторонний игрок. Не удивлюсь, если "Динамо" именно Ваната продаст первым из своих лидеров, учитывая его нынешний уровень игры и результативности".

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"Владислав уже второй сезон лучший форвард в Украине. Думаю, что среди нападающих своей возрастной категории он, пожалуй, в десятку лучших в Европе входит. Думаю, еще на процентов 20 он может возрасти. Скажу даже, что в будущем Ванат может превзойти Довбика. В этом возрасте он выглядит гораздо увереннее, чем Артем”, – заявил специалист.

В 2025 году Владислав забил 6 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах киевлян.

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Олег Федорчук Владислав Ванат
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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