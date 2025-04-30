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Генштаб обновил данные о потерях противника в войне

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Более 300 единиц выбитой техники

Генштаб обновил данные о потерях противника в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

За последние сутки российские войска потеряли в Украине 1100 солдат, 11 артсистем и 179 единиц автотехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 951960 (+1100) человек ликвидировано
  • танков - 10729 (+1)
  • боевых бронированных машин - 22353 (+1)
  • артиллерийских систем - 27091 (+11)
  • РСЗО - 1374 (+1)
  • средства ПВО - 1146 (0)
  • самолетов - 370 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34289 (+112)
  • крылатые ракеты - 3196 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46611 (+179)
  • специальная техника - 3869 (+9)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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