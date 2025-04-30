Генштаб обновил данные о потерях противника в войне
Более 300 единиц выбитой техники
Zelenskiy Official
За последние сутки российские войска потеряли в Украине 1100 солдат, 11 артсистем и 179 единиц автотехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 951960 (+1100) человек ликвидировано
- танков - 10729 (+1)
- боевых бронированных машин - 22353 (+1)
- артиллерийских систем - 27091 (+11)
- РСЗО - 1374 (+1)
- средства ПВО - 1146 (0)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34289 (+112)
- крылатые ракеты - 3196 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 46611 (+179)
- специальная техника - 3869 (+9)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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