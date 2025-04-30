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Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС

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Вынужденный шаг

Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС

Новина українською

Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны, и уже 12 мая рассчитываем на то, что у нас будут промежуточные результаты", - отметила Стефанишина.

14 февраля Венгрия заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз по верховенству права.

Также Венгрия проведет консультативный референдум по вступлению Украины в ЕС.

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Украина Венгрия Евросоюз война с россией переговоры
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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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