Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС

Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны, и уже 12 мая рассчитываем на то, что у нас будут промежуточные результаты", - отметила Стефанишина.

14 февраля Венгрия заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз по верховенству права.

Также Венгрия проведет консультативный референдум по вступлению Украины в ЕС.