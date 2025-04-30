Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
Вынужденный шаг
Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны, и уже 12 мая рассчитываем на то, что у нас будут промежуточные результаты", - отметила Стефанишина.
14 февраля Венгрия заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз по верховенству права.
Также Венгрия проведет консультативный референдум по вступлению Украины в ЕС.
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