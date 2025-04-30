На войне погиб украинский спортивный журналист

На войне против российских оккупантов погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур. О трагической новости сообщила пресс-служба Ассоциация спортивных журналистов.

Коцур в 90-х – начале 2000-х освещал спортивные новости в Ровно, после чего переехал в столицу, где десять лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине". В ряды Вооруженных сил Украины он вступил во время полномасштабной войны.

5 июля Владимиру исполнилось бы 54 года...

Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Владимира.