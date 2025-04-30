На войне погиб украинский спортивный журналист
Летом ему должно было исполниться 54 года
На войне против российских оккупантов погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур. О трагической новости сообщила пресс-служба Ассоциация спортивных журналистов.
Коцур в 90-х – начале 2000-х освещал спортивные новости в Ровно, после чего переехал в столицу, где десять лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине". В ряды Вооруженных сил Украины он вступил во время полномасштабной войны.
5 июля Владимиру исполнилось бы 54 года...
Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Владимира.
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Источник:АСЖУ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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