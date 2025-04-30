"Нужно давление, а не просто слова". Зеленский отреагировал на дроновую атаку по Украине со стороны РФ
Более 100 БПЛА было запущено
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях атаки беспилотников на украинские населенные пункты.
"Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и громады. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "шахеды".
В Харькове в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. Самому младшему раненому пять лет всего. Всем оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего - 13 гражданских локаций в городе.
В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один - ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура.
В Доброполье попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек.
Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", - говорится в сообщении главы государства в Telegram.
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