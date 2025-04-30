Силы ПВО сбили ночью 50 БПЛА - Воздушные Силы

В ночь на 30 апреля Россия запустила 108 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Основные направления удара - Днепр и Харьков.

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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 50 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.



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