Силы ПВО сбили ночью 50 БПЛА - Воздушные Силы
Больше всего досталось двум областным центрам
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 30 апреля Россия запустила 108 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.
Основные направления удара - Днепр и Харьков.
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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 50 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.
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