  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО сбили ночью 50 БПЛА - Воздушные Силы

В тренде

Силы ПВО сбили ночью 50 БПЛА - Воздушные Силы

Общие новости

Больше всего досталось двум областным центрам

Силы ПВО сбили ночью 50 БПЛА - Воздушные Силы

Фото: GeneralStaff.ua

Новина українською

В ночь на 30 апреля Россия запустила 108 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Основные направления удара - Днепр и Харьков.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 50 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

Читайте также"Нужно давление, а не просто слова". Зеленский отреагировал на дроновую атаку по Украине со стороны РФ

По теме
yellow-arrow
Дроны СБУ атаковали завод во Владимирской области: детали
yellow-arrow
"Нужно давление, а не просто слова". Зеленский отреагировал на дроновую атаку по Украине со стороны РФ
yellow-arrow
На войне погиб украинский спортивный журналист
Харьков Днепр Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости