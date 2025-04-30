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Дроны СБУ атаковали завод во Владимирской области: детали

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Дроны СБУ атаковали завод во Владимирской области: детали

Zelenskiy Official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили ночью Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ.

По данным источников "РБК-Украина", во время атаки на заводе прозвучало пять взрывов. Предварительно известно о поражении двух зданий и пожаре.

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Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Этот завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

Ранее о пожаре на складе одного из неназванных предприятий сообщал и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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