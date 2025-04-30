Bloomberg анонсировал подписание соглашения между Украиной и США о недрах

Украина и США могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых уже сегодня. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Проект соглашения, которое предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, завершен. Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания соглашения.

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Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg News, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине". Вашингтон также признает намерения Киева по избежанию любого конфликта с его планами по вступлению в Европейский Союз, что долго считалось красной линией для Украины на переговорах.

Еще одним прорывом стало то, что США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их взноса в фонд, согласно документу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в воскресенье, что Вашингтон отказался от своей настойчивости по включению в соглашение десятков миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала вторжения России.

17 апреля украинская и американская стороны подписали меморандум, который подтверждает общее стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами.