Соглашение о полезных ископаемых снова оказалось под угрозой срыва, - Financial Times
Снова проблемы...
фото из свободных источников
В среду США и Украина столкнулись с препятствием в последний момент, когда стороны были на грани подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Вашингтон потребовал, чтобы Киев одновременно подписал рамочное соглашение и детальный документ о создании инвестиционного фонда.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, Киев и Вашингтон договаривались создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины.
В то время как украинская делегация летит в Вашингтон, США настаивают, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и детальное соглашение о фонде.
Однако вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что второй документ требует ратификации Верховной Рады, прежде чем его подписывать. Поэтому и нет окончательного согласия между странами.
Это произошло после того, как Киев добился от администрации Трампа значительной уступки, согласно которой лишь будущая военная помощь будет считаться вкладом США в соглашение.
Команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила Свириденко, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".
Один из источников, знакомый с позицией США, заявил в среду, что переговоры не завершились, поскольку Украина попыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных.
По словам этого источника, высокопоставленные американские чиновники опасаются, что это снизит прозрачность и подотчетность, но соглашение все еще может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям.
"Президент Трамп заявил, что время для этого пришло, и мы движемся к этой цели со всей необходимой скоростью. Соединенные Штаты привержены быстрому заключению этого важного соглашения и обеспечению длительного мира в Украине", - заявил представитель Министерства финансов США.
Один из украинских чиновников, участвовавший в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они опасаются, что "им ничего не понравится".
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"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - заявил чиновник, добавив, что шансы на это не превышают "50 на 50".
"Мы считаем, что команды провели хорошую работу и соглашение намного лучше для обеих стран", - заявил один из украинских чиновников, знакомый с этим вопросом.
Напомним, что 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
30 апреля Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения с Соединенными Штатами о минералах согласовывают последние детали, документ могут подписать в ближайшие сутки.
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