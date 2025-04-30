Лицензированный бренд BETON объявил амбассадорство Дениса Беринчика

Денис Беринчик — серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира по версии WBO в легком весе с мая 2024 года по февраль 2025 года — стал первым амбассадором украинского онлайн-казино BETON.

"Мы строим украинский ответственный бренд с сильным характером, и именно поэтому первым нашим партнером в спорте стал Денис. Он — сильный духом, выносливый и решительный, всегда стремится быть первым, упорно работает для этого и не пасует перед трудностями. Именно такие лидерские качества являются ключевыми как для его команды, так и для нас. BETON поддерживает сильных, амбициозных, тех, кто не останавливается перед вызовами", – сказал СЕО компании Роман Балашов.

Денис Беринчик также прокомментировал спонсорство:

"Для меня это сотрудничество – не просто контракт. Это – поддержка на новом этапе. После паузы и операций я готовлюсь вернуться. И рад, что рядом – бренд, который разделяет стремление к первенству, волю к победам и решимость нашей команды. Уверен – дальше будет только больше".

В BETON подчеркивают: партнерство с Беринчиком — это старт долгосрочного спортивного направления работы.

"BETON — молодой, но ответственный бренд. Для нас важны длительные партнерства, долгосрочное сотрудничество, результаты которого помогут развиваться украинскому спорту", — добавляет Роман Балашов.

BETON — официальное украинское лицензионное онлайн-казино, начавшее работу в феврале 2025 года. Бренд BETON использует украинская компания "СИТИКОД", в основу деятельности которой положены принципы ответственной игры и поддержка украинского спорта.

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ООО "СИТИКОД", Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.11.2023, выдана в соответствии с Решением КРАИЛ № 364 от 03.11.2023 (с изменениями, внесенными решением № 323 от 20.06.2024).