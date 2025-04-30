"Разрозненные группы сидят в норах", - Путин заявил, что РФ якобы выбила силы ВСУ из Курщины
Очередные победные реляции от президента РФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска присутствуют в Курской области, которым войска РФ "предлагают сдаться".
Об этом пишут росСМИ.
Кремлевский начальник объявил о якобы "освобождении" Курщины.
По его словам, сегодня там действуют якобы только украинские "разрозненные группы по 2-3 человека".
"Россия выбила противника из Курской области, разрозненные группы ВСУ там сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться. Мы слышим, о чем говорят, просят эвакуации. Но сейчас не буду вдаваться в детали, эвакуироваться невозможно", - цинично добавил Путин.
Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.
В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают операции на территории Белгородской и Курской областей России.
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