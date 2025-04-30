Украина в "последнюю минуту" предложила правки в соглашение о полезных ископаемых, - США
"Мы уверены, что они пересмотрят это"
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".
Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это", - отметил министр.
Бессент добавил, что Вашингтон готов к подписанию в эту среду, если к этому готов Киев.
Он не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".
"С нашей стороны изменений нет", - резюмировал Бессент.
Также Трамп заявил, что это соглашение - это "безопасность" для США по предоставлению финансирования и военной поддержки Украине в войне, которую начала Россия против Украины.
"Это также хорошо для них, потому что будет присутствие американцев. И американское присутствие, я думаю, не допустит многих плохих игроков в страну или, конечно же, в район, где мы ведем копание. Поэтому мы заключили соглашение, и я предполагаю, что они его выполнят", - добавил американский президент.
Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.
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