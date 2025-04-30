В Украине хотят создать Космические силы ВСУ: в Раде зарегистрировали законопроект от Слуги народа
Федор Вениславский зарегистрировал законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ
фото из свободных источников
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский зарегистрировал законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ.
Об этом Суспільному сообщил сам нардеп.
"Положения законопроекта поддерживает министр обороны, о чем он заявил 16 апреля 2025 года во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Публичные консультации с другими заинтересованными сторонами относительно положений законопроекта не проводились", - сказал Вениславский.
Он также предоставил пояснительную записку.
Как аргументируют создание Космических сил ВСУ?
В пояснительной записке говорится, что образование в составе ВСУ Космических Сил обеспечит приобретение Украиной "организационно-правовых, институциональных и военно-технических возможностей противостоять угрозе агрессии РФ любого другого потенциального агрессора, из космического пространства".
Целесообразность принятия такого закона обусловлены следующими обстоятельствами:
Удар РФ по Украине космическим средством нападения. Ракетой "Орешник" нанесли удар через международное космическое пространство.
Соответствующие виды и рода войск уже функционируют в составе Вооруженных сил США, Великобритании, Франции, КНР, Индии, Ирана, РФ и других. С принятием этого закона Украина получит возможность также стать государством, которое будет иметь собственные Космические Силы.
Создание Космических Сил технически возможно, учитывая мощный научно-инженерный и производственный потенциал Украины в этой сфере. Создание собственных спутников для нужд сектора безопасности и обороны, что позволит Украине в частности получить собственную систему раннего предупреждения о ракетных ударах противника, средства практического противодействия ракетно-космическим ударам противника, формирование собственной системы защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны и увеличение разведывательных возможностей путем наращивания собственного созвездия разведывательных спутников.
Украина начала важные для экономики и обороны проекты в космическом секторе с рядом стран, в том числе с Люксембургом, Польшей, Чехией и Швецией и активно участвует в ряде других международных космических программ - в частности, с 2020 года является 9 страной-участницей программы "Артемида", которую возглавляет НАСА США, целью которой является возвращение человека на Луну.
Украина имеет развитую наземную инфраструктуру, которая обеспечивает возможности для самостоятельного и автономного управления собственными космическими аппаратами.
По словам Вениславского, важным шагом к образованию Космических Сил ВСУ стало решение Минобороны о создании в его составе отдельного структурного подразделения - управления космической политики.
Главными задачами этого управления являются, в частности, проведение аудита состояния космической инфраструктуры и интеграция космических систем в оборонные технологии.
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