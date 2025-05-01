1230 военных и 45 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки
Минус 313 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За последние сутки российские войска потеряли в Украине 1230 солдат, 11 бронемашин, 45 артсистем и 2 средства ПВО.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 953190 (+1230) человек
- танков - 10732 (+3)
- боевых бронированных машин - 22364 (+11)
- артиллерийских систем - 27136 (+45)
- РСЗО - 1375 (+1)
- средства ПВО - 1148 (+2)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34401 (+112)
- крылатые ракеты - 3196 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139)
- специальная техника - 3869 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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