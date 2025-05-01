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1230 военных и 45 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки

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1230 военных и 45 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки российские войска потеряли в Украине 1230 солдат, 11 бронемашин, 45 артсистем и 2 средства ПВО.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 953190 (+1230) человек
  • танков - 10732 (+3)
  • боевых бронированных машин - 22364 (+11)
  • артиллерийских систем - 27136 (+45)
  • РСЗО - 1375 (+1)
  • средства ПВО - 1148 (+2)
  • самолетов - 370 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34401 (+112)
  • крылатые ракеты - 3196 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139)
  • специальная техника - 3869 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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