Украина и США подписали соглашение о недрах. Что предусматривает?
Без долгов
Facebook/yulia.svyrydenko
Украина и США подписали стратегическое соглашение о добыче полезных ископаемых. Об этом написала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - говорится в сообщении.
Также Свириденко перечислила ключевые положения соглашения:
- Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности - это закреплено соглашением.
- Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять мы будем этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.
- Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
- Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.
- Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно - на десятилетия.
- Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
- Законодательные изменения - только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
- США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет помогать нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий - важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
«США делают вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью - например, системами ПВО для Украины», - добавила министр экономики.
Напомним, идея заключения соглашения о совместном использовании недр возникла в рамках «плана победы» президента Владимира Зеленского.
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