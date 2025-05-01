Россия запустила ночью 170 БПЛА и пять ракет. Как отработала ПВО?

В ночь на 1 мая противник атаковал 5-ю баллистическими ракетами Искандер-М и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Подтверждено сбитие 74 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 68 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.