УАФ запустит платформу для сбора данных о юных футболистах за границей

Ассистент главного тренера сборной Украины Глеб Платов рассказал о сборе данных о детях-футболистах, которые выехали за границу.

"УАФ сейчас прорабатывает инициативу, уже есть сайт с формой, уже есть презентация и все это согласовано. Эта работа идет где-то с осени. Мы стараемся двигаться к игрокам, но УАФ сделала инициативу, чтобы игроки могли также двигаться в направлении УАФ.

Игрок, родители или кто-либо, кто отвечает за игрока, может заполнить заявку и это затем перейдет в нашу базу и люди, заполняющие ее, прописывают всю информацию и также могут подгружать видео, чтобы мы могли сразу инициативу.

Надеемся, эта инициатива может расширить количество игроков в десятки раз, нашу осведомленность о футболистах", – сказал Платов YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".