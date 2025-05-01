Госсекретарь США назвал соглашение об ископаемых шагом к завершению войны
Обнадеживающе
Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что подписание украинско-американского соглашения о полезных ископаемых является шагом к прекращению войны России против Украины.
"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали соглашение о Фонде инвестиций в восстановление - важная веха на пути к нашему общему благосостоянию и существенный шаг к завершению этой войны", - говорится в сообщении Рубио в X.
Напомним, в ночь на 1 мая
Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение «сигнализирует руководству России, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать длительное время».
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