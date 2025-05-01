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Госсекретарь США назвал соглашение об ископаемых шагом к завершению войны

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Госсекретарь США назвал соглашение об ископаемых шагом к завершению войны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что подписание украинско-американского соглашения о полезных ископаемых является шагом к прекращению войны России против Украины.

"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали соглашение о Фонде инвестиций в восстановление - важная веха на пути к нашему общему благосостоянию и существенный шаг к завершению этой войны", - говорится в сообщении Рубио в X.

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение «сигнализирует руководству России, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать длительное время».

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Источник:
Marco Rubio
Опубликовал: Александр Бураков

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