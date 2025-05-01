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В Одессе умер тренер, который воспитывал обладателя Золотого мяча

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В Одессе умер тренер, который воспитывал обладателя Золотого мяча

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

На 91-м году умерла легендарная фигура одесского футбола - заслуженный тренер Украины Эдуард Масловский.

Почти всю свою карьеру - как футболиста, так и тренера он связывал с армейским футболом. В роли игрока в далеких 50-х годах он выступал в СКВО (Львов), а с самого начала 60-х и до конца 80-х (с незначительными перерывами) играл, а затем был тренером и главным тренером СКА (Одесса). Масловского-тренера хорошо помнят и в Черновцах, где он в 70-х годах несколько сезонов провел в "Буковине".

Работал он и тренером ДЮСШ СКА (Одесса), где самым успешным среди его воспитанников был обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов.

В разные годы под руководством Эдуарда Масловского в одесском СКА играло немало известных мастеров - Игорь Иваненко, Сергей Марусин, Владимир Смаровоз, братья Леонид и Владимир Малые, Петр Чилиби, Олег Таран, Сергей Пучков, Илья Цымбаларь, Юрий Сак, Олег Кошелюк, Виктор Сахно, Олег Суслов и многие другие.

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