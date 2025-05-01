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Связано с подписанным соглашением о недрах? Трамп одобрил первую продажу оружия Украине

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Связано с подписанным соглашением о недрах? Трамп одобрил первую продажу оружия Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении разрешить экспорт оружия в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.

По информации Kyiv Post, предлагаемая продажа включает экспорт оборонной продукции, включая технические данные и оборонные услуги.

За период с 2015 до 2023 года США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

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Это будет первая продажа оружия, которую одобрила администрация Трампа для Украины за более чем сто дней у власти.

Напомним, что ночью на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о добыче полезных ископаемых.

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Источник:
Kyiv Post
Опубликовал: Александр Бураков

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