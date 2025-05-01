Связано с подписанным соглашением о недрах? Трамп одобрил первую продажу оружия Украине
Совпадение или нет?
Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении разрешить экспорт оружия в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.
По информации Kyiv Post, предлагаемая продажа включает экспорт оборонной продукции, включая технические данные и оборонные услуги.
За период с 2015 до 2023 года США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.
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Это будет первая продажа оружия, которую одобрила администрация Трампа для Украины за более чем сто дней у власти.
Напомним, что ночью на 1 мая
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