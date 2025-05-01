Связано с подписанным соглашением о недрах? Трамп одобрил первую продажу оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении разрешить экспорт оружия в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.

По информации Kyiv Post, предлагаемая продажа включает экспорт оборонной продукции, включая технические данные и оборонные услуги.

За период с 2015 до 2023 года США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Это будет первая продажа оружия, которую одобрила администрация Трампа для Украины за более чем сто дней у власти.