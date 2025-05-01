Зеленский: Более 50 дней Россия игнорирует американское предложение о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную дроновую атаку на Украину, подчеркнув, что в ответ на предложения о перемирии со стороны США Россия осуществляет новые обстрелы.

"Сейчас в Одессе еще продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. Всего Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также ночью под ударом были и Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и область, Харьковская, Черкасская области. На Харьковщине до сих пор спасатели борются с пожаром. Только за эту ночь россияне применили против Украины 170 дронов, из них более сотни - "шахеды".

Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения - как минимум отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и о длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами.

Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии - нужно дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и к переговорам. Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность", - говорится в сообщении.