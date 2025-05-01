Спецпредставитель Трампа: Россия не имеет шансов на победу в войне против Украины

Специальный представитель президента США Кит Келлог считает, что Россия не способна одержать победу в войне с Украиной, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы.

"Россия не выиграет эту войну. Россия не достигла никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они на самом деле ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно.

Если бы они выигрывали, они бы уже победили в этой войне за три года. Но уже идет четвертый год. Поэтому я думаю, им надо это осознать.

Никто не собирается выигрывать эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии, и я думаю, что украинцы понимают это достаточно хорошо, и я думаю, что россияне должны понять это", - сказал Келлог в интервью Fox News.