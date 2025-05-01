От игрока - до спортдиректора. У легенды Шахтера сегодня День рождения

Дарио Срна родился 1 мая 1982 года в Метковиче. Бывший хорватский футболист, выступал на позиции правого защитника.

Срна – воспитанник "Хайдука", начинал профессиональную карьеру именно в клубе из Сплита, выиграл с командой чемпионат и Кубок страны. В 2003-м году перешел в донецкий "Шахтер". За 15 сезонов в украинском гранде Срна успел стать капитаном коллектива, выиграть золотые медали первенства (9), Кубок (7), Суперкубок (8) и Кубок УЕФА-2008/09. Он сыграл за "горняков" 447 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 105 результативных передач.

Завершающий сезон в карьере Дарио провел в итальянском "Кальяри", а в 2019 году повесил бутсы на гвоздь. Затем он вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере", а позже занял пост спортивного директора донецкого клуба, где работает по сей день.

Также на его счету 134 матча за национальную сборную Хорватии (22 гола и 30 ассистов).