Включая Арестовича. Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО
Серьезные ограничения
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая 2025 года ввел в действие новые санкции СНБО, направленные против 15 физических и 36 юридических лиц. В список, в частности, попал и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Санкции предусматривают: блокирование активов, полный запрет на транзит, торговлю и участие в публичных закупках, прекращение доступа к украинскому информационному пространству (включая соцсети, сайты, Telegram-каналы), запрет на приватизацию, аренду государственного имущества, ограничения в сфере науки, культуры, образования, интеллектуальной собственности и тому подобное.
Кроме Арестовича, санкции были введены против:
- Станислава Бернвальда - гражданин РФ.
- Константина Бондаренко - политолог, гражданин Украины, автор многочисленных публикаций пророссийского характера.
- Дмитрия Васильца, Мирослава Олешко, Павла Онищенко, Александра Семченко, Александра Скубченко - блогеры и общественные деятели, которые, по данным СНБО, распространяли дезинформацию, пророссийские нарративы и подрывали информационную безопасность государства.
- Анастасии Кашеваровой (российская пропагандистка, которая работала в СМИ, близких к Кремлю).
Ранее Алексей Арестович неоднократно заявлял о планах принять участие в следующих президентских выборах в Украине.
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