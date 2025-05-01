Включая Арестовича. Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая 2025 года ввел в действие новые санкции СНБО, направленные против 15 физических и 36 юридических лиц. В список, в частности, попал и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Санкции предусматривают: блокирование активов, полный запрет на транзит, торговлю и участие в публичных закупках, прекращение доступа к украинскому информационному пространству (включая соцсети, сайты, Telegram-каналы), запрет на приватизацию, аренду государственного имущества, ограничения в сфере науки, культуры, образования, интеллектуальной собственности и тому подобное.

Кроме Арестовича, санкции были введены против:

Станислава Бернвальда - гражданин РФ.

Константина Бондаренко - политолог, гражданин Украины, автор многочисленных публикаций пророссийского характера.

Дмитрия Васильца, Мирослава Олешко, Павла Онищенко, Александра Семченко, Александра Скубченко - блогеры и общественные деятели, которые, по данным СНБО, распространяли дезинформацию, пророссийские нарративы и подрывали информационную безопасность государства.

Анастасии Кашеваровой (российская пропагандистка, которая работала в СМИ, близких к Кремлю).

Ранее Алексей Арестович неоднократно заявлял о планах принять участие в следующих президентских выборах в Украине.