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Трамп: По соглашению о недрах мы теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд

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Реакция президента США

Трамп: По соглашению о недрах мы теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Об этом пишет CNN.

"Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - отметил Трамп.

Он также добавил, что именно такую сумму его предшественник, Джо Байден, направил Украине в виде наличных средств и военной техники.

"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы", - сказал Трамп.

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