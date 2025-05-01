Трамп: По соглашению о недрах мы теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд
Реакция президента США
фото з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
Об этом пишет CNN.
"Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - отметил Трамп.
Он также добавил, что именно такую сумму его предшественник, Джо Байден, направил Украине в виде наличных средств и военной техники.
"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы", - сказал Трамп.
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