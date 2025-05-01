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МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"

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Очередные заявления из РФ

МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В российском МИД сделали заявление о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.

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Об этом сообщают росСМИ.

"Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года", - заявили в российском МИДе.

Подобное заявление ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, который считает, что возвращение Украины к границам 1991 невозможно.

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Интересно, что ранее Лавров, заявлял, что если б Киев выполнял приказы Москвы, то такой вариант якобы мог быть реализован без Крыма и части Донбасса.

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