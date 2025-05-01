МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
Очередные заявления из РФ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В российском МИД сделали заявление о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.
Об этом сообщают росСМИ.
"Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года", - заявили в российском МИДе.
Подобное заявление ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, который считает, что возвращение Украины к границам 1991 невозможно.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что ранее Лавров, заявлял, что если б Киев выполнял приказы Москвы, то такой вариант якобы мог быть реализован без Крыма и части Донбасса.
Популярное сейчас
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000