Тренер молодежной команды Руха остался без дома после обстрела Одессы

Главный тренер "Руха" U-19 Денис Колчин после драматического матча с "Кривбассом" U-19 (3:3) прокомментировал результаты этой игры, а также рассказал о том, как Россия уничтожила его дом накануне поединка.

«Этот поединок показал все недостатки, которые могут быть в действиях игроков в юношеском футболе. В течение сезона у нас набралось достаточно матчей, в которых команда не могла продемонстрировать стабильную игру весь поединок. Это потому, что юным футболистам еще не хватает опыта и устойчивости, чтобы правильно отреагировать на неудачные моменты, порой не хватает терпения.Соперника нельзя отпускать, а мы же давим на своих оппонентов волнами.

Но не могу не отметить, что несмотря на такие ошибки наши ребята очень талантливые и в очередной раз показали, что имеют характер. Отыграть два мяча в компенсированное время, проигрывая 1:3, это заслуживает уважения, ведь футболисты "Руха" U-19 смогли противостоять неблагоприятным обстоятельствам, которые были против нас. За это тренерский штаб после игры поблагодарил ребят. Относительно ошибок, то без них не обойтись, и это нормальный процесс, когда игроки ошибаются на юношеском уровне. Главное, чтобы они не допускали эти ошибки в будущем и проанализировали свою игру.

Также хочу поделиться своей неприятной новостью. Этой ночью российский "шахед" попал в мою квартиру в Одессе. Она полностью разрушена, но, к счастью, никто не погиб. Мой старший сын не смог вовремя попасть домой и благодаря этому остался жив. Поэтому попутно хочу поблагодарить наших воинов за то, что мы можем играть в футбол. Надо ценить, что мы можем работать и заниматься своим любимым делом, и об этом я тоже сказал ребятам после игры. Но самая главная ценность — жизнь и здоровье родных и близких. Конечно, очень обидно, что произошла такая ситуация и последствия серьезные. Поэтому я отметил, что наши игроки обязаны ценить условия, которые для них здесь созданы".