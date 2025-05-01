"Многих знаю лично", - Гетманцев поблагодарил украинских моделей OnlyFans за уплаченные налоги
Налоги уплачены достаточно большие
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги.
Как сообщает ТСН, Гетманцев отметил, что лично знает многих моделей, общается с ними в соцсетях и выступает за декриминализацию такого вида деятельности.
"Я очень благодарен тем моделям, которые уплатили налоги. Я знаю многих лично из них. Мы общаемся в соцсетях и обсуждаем эти проблемы также. Налоги уплачены достаточно большие. Благодарен им за то, что они выполняют те нормы налогового законодательства, которые сегодня есть. Непосредственно я, как и мои коллеги, выступаем за декриминализацию этого вида деятельности. К сожалению, до сих пор 301-я статья уголовного кодекса предусматривает ответственность за создание такого вида контента. Мне кажется, что это лицемерие..." - сказал Гетманцев.
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