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Фан-клуб Металлиста 1925 затроллил полузащитника сборной Украины перед харьковским дерби. Видео

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Фан-клуб Металлиста 1925 затроллил полузащитника сборной Украины перед харьковским дерби. Видео

instagram.com/metalist1925_kh

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Фан-клуб "Металлиста 1925" затроллил полузащитника сборной Украины перед харьковским дерби.

При помощи искусственного интеллекта в фан-клубе создали видео с участием полузащитника "Шахтёра" и сборной Украины Георгия Судакова.

Создатели напомнили, как Судаков поздравил "настоящий Металлист" на странице "Металлиста 1925" и добавили комментарии футболиста. После в футболиста влетел мяч, и он закричал.

Судаков, сгенерированный искусственным интеллектом, заявил "Что-то я не уверен. Кто настоящий. Узнаем это 4 мая в 15:00" и поднял афишу матча.

Видео:

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До матча "Металлист 1925" занимает третье место, набрав 31 балл. "Металлист" - восьмой с 26-ю баллами.

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Источник:
Фан-клуб Металіста 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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