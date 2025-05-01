Фан-клуб Металлиста 1925 затроллил полузащитника сборной Украины перед харьковским дерби. Видео
Забавно вышло
instagram.com/metalist1925_kh
Фан-клуб "Металлиста 1925" затроллил полузащитника сборной Украины перед харьковским дерби.
При помощи искусственного интеллекта в фан-клубе создали видео с участием полузащитника "Шахтёра" и сборной Украины Георгия Судакова.
Создатели напомнили, как Судаков поздравил "настоящий Металлист" на странице "Металлиста 1925" и добавили комментарии футболиста. После в футболиста влетел мяч, и он закричал.
Судаков, сгенерированный искусственным интеллектом, заявил "Что-то я не уверен. Кто настоящий. Узнаем это 4 мая в 15:00" и поднял афишу матча.
Видео:
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До матча "Металлист 1925" занимает третье место, набрав 31 балл. "Металлист" - восьмой с 26-ю баллами.
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