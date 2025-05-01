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Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне

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Келлог на связи

Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты Америки представили Украине 22 конкретных условия для завершения войны, Киев на них согласился.

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Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, с этими условиями Украина ознакомилась во время встречи в Лондоне, которая состоялась на прошлой неделе.

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Он отметил, что США готовы отчасти признать территориальные требования России. При этом Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не станет признавать их юридически. Кроме того, речь идет только о территориях, которые находятся под властью России.

"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях это то, к чему они готовы", - добавил Кит Келлог.

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