Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне

Соединенные Штаты Америки представили Украине 22 конкретных условия для завершения войны, Киев на них согласился.

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Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, с этими условиями Украина ознакомилась во время встречи в Лондоне, которая состоялась на прошлой неделе.

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Он отметил, что США готовы отчасти признать территориальные требования России. При этом Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не станет признавать их юридически. Кроме того, речь идет только о территориях, которые находятся под властью России.