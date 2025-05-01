Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне
Келлог на связи
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки представили Украине 22 конкретных условия для завершения войны, Киев на них согласился.
Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, с этими условиями Украина ознакомилась во время встречи в Лондоне, которая состоялась на прошлой неделе.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Он отметил, что США готовы отчасти признать территориальные требования России. При этом Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не станет признавать их юридически. Кроме того, речь идет только о территориях, которые находятся под властью России.
"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях это то, к чему они готовы", - добавил Кит Келлог.
Популярное сейчас
- Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею
- МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
- Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо
- В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ