Джули Дэвис назначена временным поверенным США в Украине
Что о ней известно?
фото из свободных источников
Джули Дэвис будет исполнять обязанности временного поверенного, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине. К исполнению своих обязанностей Девис приступит с понедельника, 5 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в четверг сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
Посол Дэвис от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства США с правительством и народом Украины. В этой должности она будет упорно работать над завершением войны, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими.
"Посол Дэвис считает честью исполнять обязанности временного поверенного, пока президент не назначит нового посла США в Украине", - говорится в пресс-релизе.
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Что известно о Джулии Дэвис?
Известно, что сейчас Дэвис исполняет обязанности посла США в Республике Кипр. До назначения на эту должность Джули Дэвис работала специальным посланником по вопросам Беларуси в Вильнюсе, Литва.
В 2020 году она была утверждена в должности первого посла США в Республике Беларусь с 2008 года. Ранее госпожа Дэвис работала заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Западной Европы и Европейского Союза в Бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем Постоянного представителя Миссии США при НАТО.
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