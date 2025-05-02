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"И мы когда выезжали, уже там стояли блокпосты": экс-игрок Шахтера - о последних днях в Донецке

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Воспоминания из прошлого

"И мы когда выезжали, уже там стояли блокпосты": экс-игрок Шахтера - о последних днях в Донецке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок говорит, что в Донецке не был уже 11 лет.

"У нас когда был выпускной, тогда уже был комендантский час, у нас выпускной там был до 10 вечера. Как раз конец мая и мы выезжали в Киев на финальную часть U-17. И мы когда выезжали, уже там стояли блокпосты, и наши ребята стояли на танках на позициях. Ну ты не знаешь, вернешься или не вернешься. И все, я вот, как тогда уехал, так и больше не был”.

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"Помню, мы даже ехали, у нас была или фотосессия или что-то было на "Донбасс Арене". Эти что-то остановили, я не помню чего, и они начали угрожать автоматами, какая-то "заварушка" была. В те времена не очень хорошо было в Донецке и слышно уже взрывы было. Но мы когда выезжали, еще можно было проехать, а потом, когда лето началось, там уже ужас начался. У меня в Донецке остались дедушка и бабушка, они не собираются уезжать", – признался Пихаленок.

Александр играл на юношеском уровне в составе "Шахтера" с 2010 по 2014 год.

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Донецк Александр Пихаленок
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Симченко
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