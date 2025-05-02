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Более тысячи единиц живой силы. Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за сутки

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Порядок и с выбитой техникой

Более тысячи единиц живой силы. Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за сутки

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки потери российской армии составили 1110 военных, 5 бронемашин и 50 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 954 300 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 10 741 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 369 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 27 186 (+50) ед;
  • РСЗО - 1375 ед;
  • средства ПВО - 1152 (+4) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 539 (+138) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 882 (+132) ед;
  • специальной техники - 3869 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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