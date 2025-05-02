Россия ночью выпустила 150 БПЛА. Результаты работы ПВО
Почти одинаковое количество сбитых и локально потеряных
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 2 мая противник атаковал 150-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 64 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 62 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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