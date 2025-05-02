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Россия ночью выпустила 150 БПЛА. Результаты работы ПВО

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Почти одинаковое количество сбитых и локально потеряных

Россия ночью выпустила 150 БПЛА. Результаты работы ПВО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 2 мая противник атаковал 150-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 64 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 62 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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